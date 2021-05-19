Когда был построен президентский дворец в Польше, в чем его особенности и как он выглядит – читайте ниже.

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Когда построили президентский дворец в Польше Дом был построен в 1643 году. Планировалось, что это будет двухэтажное родовое гнездо с просторным садом на берегу реки Висла. Архитекторы несколько раз перестраивали имение. Много лет подряд в нем проводились важные исторические мероприятия.

В 1818 году особняк стал правительственной структурой – там проживал вице-король Конгресса Польши. Спустя некоторое время дом использовался Советом министров.

В 90-е годы в президентском дворце в Варшаве провели реконструкцию. С 1994 года особняк стал официальной резиденцией президента Польши. Там проживали Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский. Только Бронислав Коморовский выбрал резиденцию Belweder.

С 2015 года в резиденции проживает действующий президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой.

В доме площадью около 200 квадратных метров есть кабинет главы государства. В нем проводятся встречи и совещания.

Также имеется спальня, столовая, ванная, "женская" комната, где проходят встречи первых леди во время официальных визитов, и небольшая кухня.

В особняке есть колонный зал – один из самых больших в доме. Там назначают и освобождают от должностей членов Совета министров.

Как выглядит колонный зал – смотрите на видео:

Также в резиденции есть белая комната, в которой Анджей Дуда встречается с главами других государств.

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В президентскую резиденцию в Варшаве пускают туристов – для этого нужно заранее заказать экскурсию с гидом. Посещение бесплатное.