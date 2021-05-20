Пара не стесняется показывать свой дом в социальных сетях и видеоклипах. Как он выглядит – смотрите ниже.

Интересно Дуэйн Джонсон купил роскошный особняк за 28 миллионов долларов: как он выглядит

Что есть на территории и в доме

Возле особняка в закрытом коттеджном городке есть просторная территория, где расположен огромный бассейн, а также большая терраса, где пара любит завтракать.

В красивый дом пара переехала после съемной квартиры в Киеве / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

У звездной пары есть большой бассейн / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Певица любит завтракать на просторной террасе / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Интерьер дома достаточно сдержанный: светлые стены, натуральный пол, много зеркал. В роскошном доме есть большая гардеробная, которую певица часто показывает на фото и видео.

Певица делится с поклонниками фото семейного гнездышка / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Читайте Где живет президент Польши со своей женой: фото и видео особняка

Также Надя Дорофеева в своем влоге показывала спальню, ванную комнату. Кроме того, в особняке есть зона гостиной с ТВ и светлая кухня с островом. Все обустроено максимально уютно.

Интерьер дома выполнен в светлых тонах / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Чаще всего звезда показывает просторную гардеробную / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Под гардеробную в особняке выделено отдельное помещение / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Также в доме есть большая гостиная / Фото инстаграм Нади Дорофеевой

Как выглядит дом Дорофеевой и Дантеса – смотрите на видео: