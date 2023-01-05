Самые ожидаемые архитектурные проекты 2023 года

Ряд мировых архитектурных студий подтвердил планы на 2023 год. Эти анонсы – хорошая возможность ознакомиться с проектами, ввод в эксплуатацию которых запланирован на ближайшие 12 месяцев, а также проследить современные тенденции строительства.

При этом важно учесть, что во всем мире снижается доступность ресурсов, в частности, стройматериалов, а также наблюдается нехватка рабочей силы. Следовательно, ежегодно презентация новых проектов переносится на будущее. Не исключено, что нечто подобное может случиться с одним из нижеперечисленных объектов.

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Библиотека "Лес знаний" от Snøhetta в Пекине

Snøhetta в сотрудничестве с ECADI работает над созданием новой библиотеки в Пекине. Проект призван создать инновационное общественное пространство, ориентированное не только на обучение, но и обмен информацией и дебаты.



Библиотека "Лес знаний" от Snøhetta в Пекине / Фото Archdaily

Стеклянный фасад высотой 16 метров делает помещение полностью прозрачным, а в скульптурные колонны встроена система, управляющая внутренним климатом, освещением и акустическим комфортом. Проект должен был быть завершен к началу 2023 года, но из-за пандемии его открытие сдвинули.

"Семейный дом Авраама" от Adjaye Associates в Абу-Даби

"Семейный дом Авраама" должен стать знаковым проектом, объединяющим 3 религии. На территории будут расположиться мечеть, синагога и церковь.



"Семейный дом Авраама" от Adjaye Associates в Абу-Даби / Фото Archdaily

Сочетая людей разных вероисповеданий из всех слоев общества, инициатива надеется стать началом мирного сосуществования будущих поколений.

Большой египетский музей от Heneghan Peng

Музей, где будут располагаться одни из самых ценных артефактов человечества, столкнулся с огромным количеством задержек после того, как в 2002 году был избран победитель конкурса на лучший дизайн.

Египетский музей от Heneghan Peng / Фото Ministry of Tourism and Archeology Egypt

Хотя министерство туризма Египта до сих пор не опубликовало официального подтверждения, CNN сообщает, что 2023 станет годом, когда музей наконец откроет свои двери.

После завершения работ он станет самым большим в мире музеем, посвященным одной цивилизации.

Спиральный небоскреб в Нью-Йорке от BIG

Спиральный небоскреб в Нью-Йорке от BIG / Фото Archdaily

66-этажный небоскреб будет иметь ряд ступенчатых упорядоченных террас, окружающих здание. Отсюда и название проекта. Здание будет вмещать более 2,8 миллионов квадратных футов офисных площадей, включая открытые пространства.

Toranomon-Azabudai от студии Heatherwick в Японии

Toranomon-Azabudai от студии Heatherwick в Японии / Фото Archdaily

Это первый самостоятельный проект британской студии Heatherwick Studio в Японии. Он будет включать сразу три небоскреба, где будут размещаться офисы, жилые дома, магазины, школы и тому подобное.

Музей современного искусства в Варшаве от Thomas Phifer and Partners

Планируется, что Музей современного искусства Варшавы и театр TR Warszawa станут новым центром искусства Польши. Два новых культурных объекта добавят современных штрихов к богатому наследию города.



Музей современного искусства в Варшаве, спроектированный Thomas Phifer and Partners / Фото Archdaily

Новый центр искусств, разработанный нью-йоркской студией, займет участок площадью 22 акра и, как ожидается, будет завершен до конца этого года.

Центр Esbjerg Maritime в Дании, авторы – Snøhetta



Центр Esbjerg Maritime в Дании / Фото Archdaily

Центр в Дании станет простором для клубов водного вида спорта, а также локацией для отдыха местных посетителей порта. Таким образом, прибрежный городок получит новый социальный центр. Важно, что дизайн здания, вдохновленный формой лодок, чтит морские традиции региона.