Дом возле самого высокого водопада: в Британии продают уникальную недвижимость за привлекательную цену

У подножия живописного водопада Pistyll Rhaeadr в Уэльсе расположен великолепный горный дом и чайная. Всю эту недвижимость, которую называют "уникальной инвестиционной возможностью" продают по привлекательной цене.

Pistyll Rhaeadr называют самым высоким однокапельным водопадом в Великобритании, поэтому приобрести дом гостиничного типа вместе с ним – это отличное инвестиционное решение. Стоит такая недвижимость 950 тысяч фунтов. Агенты говорят, что это "соблазнительная сумма".

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Самый высокий водопад в Британии продают вместе с бизнесом

Дом гостиничного типа вмещает пять спален. Он имеет простой и уютный интерьер с самой необходимой мебелью и бытовой техникой, из-за чего его назвали "кровать и завтрак".

Для себя бывшие владельцы построили отдельное жилье с тремя комнатами. Также в собственности принадлежит чайная, домик для молитвы, место для кемпинга автостоянка и 25 соток земли.

Природа вокруг просто завораживает / Фото Roger Parry & Partners

В объявлении недвижимость описывают как "многогранную возможность для бизнеса у подножия водопада Pistyll Rhaeadr". Ведь сам водопад называют одним из семи чудес Уэльса. Известно. что он имеет высоту 73 метра.

Водопад Pistyll Rhaeadr открыт для посещения в течение всего года. Туда приезжает действительно много туристов, поэтому новый владелец или владелица будут иметь хороший заработок.