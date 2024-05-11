Какой диван в гостиную выбрала Николь Кидман: это настоящий тренд 2024 года

Диван часто является акцентом в гостиной, поэтому его выбирают выразительного яркого или темного цвета. Для своей гостевой комнаты Николь Кидман выбрала совсем другой, более спокойный оттенок. Дизайнеры говорят, что это нынешний тренд.

Гостиная актрисы сделана в уютной бежево-белой цветовой гамме по тенденции "тихая роскошь". В частности, диван она выбрала светлого бежевого оттенка.

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Диван Николь Кидман замечательного трендового оттенка

Гостиная актрисы очень хорошо освещена благодаря большим окнам и белым стенам. В комнате есть глянцевый золотистый торшер с белым матовым абажуром, что добавляет гламура, а на диване виднеется бархатная светло-серая подушка с интересным узором.

Дизайнеры говорят, что светло-бежевый оттенок дивана не просто хорош, – это одна из самых больших тенденций дизайна интерьера 2024 года.

В течение последних нескольких лет мы наблюдали отход от холодных нейтральных цветов, таких как серый и светло-голубой, к более теплым, таким как коричневый и бежевый. Бежевый – любимец публики, поскольку он идеально сочетается с белым. Это также один из характерных цветов тенденции тихой роскоши,

– объяснила эксперт по цветам Дженнифер Эберт.

Николь Кидман на своем диване в гостиной / Фото из инстаграма актрисы

Эберт добавляет, что бежевый диван в гостиной актрисы прекрасно контрастирует с белыми стенами, создавая уютную и гостеприимную атмосферу. Бежевый – это вообще замечательный цвет для дивана, поскольку он светлый и нейтральный, но на нем не видно грязи и пятен так, как на белом.

Дизайнеры убеждают, что цветовую схему Кидман легко воспроизвести. Надо просто создать белый фон и поставить мебель разных бежевых оттенков так, чтобы был плавный переход от более светлого к более темному или наоборот.