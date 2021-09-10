Хайгроув-Хаус: как выглядит любимый имение принца Чарльза

Недвижимость королевской семьи всегда поражала изысканным вкусом и духом британской архитектуры. Не стал исключением и любимый дом принца Чарльза.

Главная резиденция принца Чарльза и герцогини Камиллы – Кларенс-хаус. Здесь они находятся, когда имеют официальные встречи и участвуют в различных мероприятиях.

Интересно Какая площадь необходима для комфортной жизни: советы известного украинского застройщика

Также у пары есть загородный дом в Глостершире, куда они убегают, когда хотят побыть наедине. Но любимый дом семьи – Хайгроув-Хаус.

Территория имения впечатляет​ / Фото Hello Magazine

Принц приобрел дом в 1980 году. Сначала он здесь жил с принцессой Дианой и двумя сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Особняк имеет 9 спален и 6 ванных комнат. Дом знаменит своим прекрасным декором и потрясающими садами.

Семейный дом королевской семьи ​/ Фото Hello Magazine

Хайгроув-Хаус является олицетворением семейной истории принца Чарльза и принцессы Дианы. Именно здесь сделано много фотографий, которые рассказывают о счастливых моментах детства Уильяма и Гарри.

Веселые детские развлечения​ / Фото Hello Magazine