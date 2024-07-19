Когда очень жарко: три совета, которые помогут сохранить кухню прохладной

Сохранять прохладу на кухне во время жаркой волны трудно. Приготовление пищи становится просто невыносимым, ведь из-за некоторых рабочих процессов температура становится еще выше.

К счастью, есть простые и эффективные способы, как позаботиться о комфорте на кухне, независимо от того, насколько жарко на улице. Эксперты говорят, что прежде чем покупать еще один кондиционер, попробуйте придерживаться этих правил.

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Пользуйтесь техникой разумно

Духовки, плиты, грили и фритюрницы производят больше всего тепла, особенно во время длительного использования, что может вызвать дискомфорт во время жары.

Чтобы минимизировать их нагрев, используйте эти устройства в более прохладные периоды дня, например рано утром или поздно вечером, и практикуйте порционное приготовление, чтобы сократить продолжительность приготовления,

– объясняет канадский эксперт Ева Лорена.

Специалистка также рекомендует использовать микроволновые печи, мультиварки и фритюрницы как альтернативу духовкам. Ведь они выделяют гораздо меньше тепла, когда готовят пищу.

То же касается и посудомоечных машин, которые генерируют тепло во время цикла сушки. В жаркие дни старайтесь мыть утварь руками.

Оставляйте окна и двери открытыми

Зеленая кухня с зоной отдыха и большими окнами / Фото Future

"Если держать окна и двери закрытыми летом, это может привести к накоплению горячего воздуха, что сделает ваш дом невыносимо жарким. Один из самых эффективных и рентабельных способов снизить температуру в помещении в теплые месяцы – держать двери и окна открытыми, когда это возможно", – отмечают эксперты.

Позаботьтесь об эффективной вентиляции

Качественная вытяжка над плитой должна быть на каждой кухне. Она предназначена для отвода тепла, пара и запахов от пищи и предотвращает их циркуляцию. Меньше горячего воздуха на кухне – ниже температура, даже в жару.

Проверьте свою вытяжку. Возможно, она плохо работает из-за накопленного жира и грязи.