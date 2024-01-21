Зеленый цвет в коридоре: 5 идей для свежего дизайна, вдохновленных природой

Дизайнеры не зря советуют использовать зеленый для интерьера коридора или прихожие. С помощью этого цвета можно создать умиротворяющий дизайн, ведь он ассоциируется с природой.

Если правильно использовать зеленый, можно создать сбалансированную и гармоничную атмосферу. Как раз это нужно для помещения, которое первым видят хозяева и их гости, когда заходят в дом.

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Зеленый очень универсальный цвет, поэтому он сочетается с целой цветовой палитрой: от ярко-розового и фиолетового до более изящных нейтральных, таких как кремовый и коричневый. Вот пять дизайнов вместе с советами экспертов, которые помогут создать уютное пространство.

Используйте зеленые обои

Прихожая в традиционном стиле с зелеными цветочными обоями / Фото Soane Britain

Прекрасный пример обоев для коридора, который не только зеленого цвета, но и имеет разнообразные узоры в форме растений. Это добавляет визуальный шарм в интерьер и спокойствие в общую атмосферу.

Добавьте акцентных цветов в зеленую прихожую

Коридор в разных оттенках зеленого с разноцветными акцентами / Фото Polly Wreford

Акцентный цвет помогает "разбить" однотонную схему, поэтому важно сочетать зеленый еще хотя бы с одним другим тоном. В современном коридоре использовали красочные картины и несколько аксессуаров.

Проявите креативность во время окрашивания

Трехцветная покраска с использованием зеленых тонов / Фото Crown Paints

Творческий подход к идеям покраски коридора поможет создать уникальный и привлекательный дизайн. В этом коридоре стены выкрасили в три полосы: салатовым, темно-зеленым и белым.

Используйте зеленый как второй цвет

Зеленый цвет дополнительный в этом белом интерьере / Фото Time Inc

Если вы не хотите окрашивать стены зеленым, то можете выбрать какой-нибудь нейтральный оттенок, а затем дополнить его. Например, в этой прихожей основным цветом является белый, дополнительным – зеленый, а акцентным – желтый

Создайте смелый дизайн с ярко-зеленым

Зеленая мягкая тахта с ярким ковром в коридоре / Фото Davide Lovatti

Зеленый бывает разных оттенков: от глубокого лесного до ярко-лаймового. Если вы планируете создать смелый дизайн, следует рассматривать яркие оттенки. Добавив две заметные детали, вы сразу измените интерьер.