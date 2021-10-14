Илон Маск снизил цену на свой особняк в Кремниевой долине: сколько стоит элитная недвижимость

Стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск вернулся на рынок недвижимости со своим последним жилым домом в Калифорнии. Однако на этот раз стоимость элитного особняка существенно снизилась.

Выставление поместья в Кремниевой долине на продажу произошло всего через несколько дней после того, как мегамильярдер объявил, что Tesla перенесет свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас.

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Просторная профессиональная кухня / Фото Realtor

Маск урезал 5,5 миллиона долларов со стартовой цены исторического поместья площадью 1486 квадратных метров, заменив ценник на 31,99 миллиона долларов. При этом, как объясняет сам разработчик, снижение цен никак не связано с желанием как можно быстрее продать недвижимость и переехать из Калифорнии.

Чтобы внести ясность, мы продолжим расширять нашу деятельность в Калифорнии, – заявил Маск, состояние которого составляет 227 миллиарда долларов, – поэтому дело не в том, что Tesla оставляет Калифорнию.

В декабре Маск подтвердил, что он переехал в Техас. Тем не менее другие его компании (SpaceX и The Boring Company) до сих пор базируются в Калифорнии.

Банкетный зал / Фото Realtor

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Один из крупнейших участков в этом районе площадью 19 гектаров, был снят с продаж в сентябре и вновь появился на рынке в середине октября. Раньше цена за недвижимость составляла 35 миллионов долларов.

На территории есть сады, каньоны и бассейн / Фото Realtor

Согласно листингу, этот 109-летний дом с видом на залив включает бассейн, кухню со специальным местом для личного повара, банкетный обеденный зал и библиотеку с камином.