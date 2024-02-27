Дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион за бешеную сумму: какова начальная ставка

Лондонский особняк Garden Lodge фронтмена группы Qeen появился на аукционе. Сумма начальной ставки составляет несколько десятков миллионов долларов.

Продать имение Меркьюри решила его близкая подруга Мэри Остин. После смерти певца в 1991 именно она получила большую часть его наследства. Начальная цена дома – 38 миллионов долларов.

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Резиденция Фредди Меркьюри

Певец хотел, чтобы в Лондоне у него было свое место, где он бы смог спокойно писать музыку, не отвлекаясь на журналистов. Интерьер жилья создавали по всем желаниям Меркьюри. Мэри Остин говорит, что это поместье отражает его душу.

Стены дома окрашены цитрусово-желтой краской, в гардеробной рок-звезды – впечатляющие зеркала в стиле ар-деко. Сразу за дверью дома есть сад в японском стиле с магнолиями, деревянной перголой и прудом. Дизайн дома создан так, что передает ощущение размеренной загородной жизни. Хотя на самом деле он расположен в самом центре Лондона.

Желтые стены в каждой комнате / Фото Barney Hindle

Дом вмещает восемь спален. На первом этаже есть столовая, где Меркьюри устраивал ужины со спланированным меню и планами рассадки гостей. Кстати, для кота певца Оскара было отдельное место. Интересно, что в дизайне столовой участвовал сам певец – он сделал рисунки на стене с розовыми, зелеными и желтыми элементами на стене.

Самую большую площадь на первом этаже занимает гостиная с декоративным каменным камином. В этой комнате раньше стоял рояль рок-звезды, на котором он написал известную песню "Богемная рапсодия".

Мэри Остин говорит, что решилась продать дом после аукциона Sothebyʼs. В прошлом году там продали несколько личных вещей Фредди Меркьюри за 50 миллионов долларов. Часть средств направили в фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона.