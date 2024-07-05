Где снимали "Бриджертонов": 5 реальных поместий в Великобритании, которые достойны внимания

От величественных домов до дворцов: когда дело касается съемки эпохальных драм, производственная команда делает все возможное, чтобы найти самые атмосферные места. В нашумевшем сериале Netflix "Бриджертоны" есть множество роскошных поместий, от которых перехватывает дыхание.

Места съемок сериала разбросаны по всей стране. Недвижимость 24 предлагает ознакомиться с 5 роскошными имениями, которые или часто появлялись в кадре, или по-особенному роскошные и достойны внимания.

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Halton House, Лондон

Интерьер дома семьи Бриджертон / Фото Netflix

Интерьеры семейного поместья главной семьи сняли именно в этом загородном доме. Знаменитый парадный зал и винтовая лестница – это Halton House.

Имение построили между 1880 и 1883 годами. Он внесен в Список Национального наследия Англии. Сейчас роскошный загородный дом используют как главную офицерскую столовую RAF Halton.

Lancaster House, Лондон

Резиденция королевы в сериале "Бриджертоны" / Фото Netflix

Что касается интерьеров королевы Англии, то комнату для приема гостей, гостиную, и ювелирную комнату сняли в Lancaster House. Это особняк, расположенный в торговом центре The Mall.

Он прилегает к Грин-парку, рядом с Кларенс-хаусом и дворцом Сент-Джеймс, поскольку большая часть территории когда-то была частью территории дворца.

Hatfield House, Гетфилд

Интерьер поместья семьи Фезерингтон / Фото Netflix

Поместье Фезерингтонов изнутри снимали в Hatfield House. Это первый загородный дом, построен дипломатом Робертом Сесилом в 1611 году. Яковианский декор, включая мозаичные портреты, замечен на кадрах с главной героиней Пенелопой в течение третьего сезона.

Hatfield House – это усадьба в городе Гетфилд, которая в течение последних четырех веков служит родовым имением графов и маркизов из рода Сесилов. Это самый выдающийся пример яковианской аристократической резиденции, сохранившийся по сей день.

Pitzhanger Manor, Лондон

Интерьер семейного поместья Кауперов / Фото Netflix

Дом Кресиды Каупер и ее семьи снимали в загородном доме Pitzhanger Manor. Это не просто имение, но и галерея современного мистцетва. Его построили между 1800 и 1804 годами как резиденцию известного неоклассического архитектора Джона Соана.

В интерьере резиденции Кауперов производственная группа хотела создать темную, мужскую атмосферу – своеобразный контраст к бледно-розовым настроениям Кресиды.

Blenheim Palace, Вудсток



Бал в Бленгеймском дворце / Фото Netflix

Сцену финального бала в третьем сезоне снимали в Бленгеймском дворце. Интересно, что в реальной жизни король Георг III и королева Шарлотта были связаны с этим дворцом, ведь он принадлежал их близким друзьям.

Blenheim Palace – монументальный загородный дом в Вудстоке, являющийся основной резиденцией герцогов Мальборо. Единственный некоролевский и неиепископский загородный дом в Англии, который называли дворцом.