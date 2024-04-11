Вызывает головную боль: в Лондоне продают дом с причудливым интерьером

Внешне этот трехкомнатный дом в Лондоне ничем не отличается от других. Однако его необычный интерьер "доводит людей до мигрени".

Дом, расположен в северном Лондоне, имеет целых три спальни, две гостиные и ванную комнату. Несмотря на причудливый интерьер, жилье оценили в 600 тысяч фунтов стерлингов.

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Интерьер вызывает головную боль

И хотя снаружи дом выглядит хорошо, многие люди высмеяли его за интерьер. По их мнению, жилье вызывает только мигрень.

Почти все комнаты имеют серые узорчатые обои, даже коридор. Кажется, что они никогда не закончатся. Серые стены, бархатный серый ковер, диваны и стулья такого же оттенка. Исключением является только детская спальня, которая очень контрастирует с другими помещениями. Она настолько розовая, что может сравниться с комнатой Барби.

Максимально серая гостиная / Фото Jam Press

Конечно, что некоторым людям этот интерьер может понравиться, но большинство отреагировали негативно, поделившись своим мнением в соцсетях. Недавно об этом доме рассказали на форуме Reddit, где люди признались, что у них болит голова уже от вида этого экстремального интерьера.

Розовая детская спальня / Фото Jam Press

"От такого может болеть голова", "Бедные дети. Только серый и розовый. Наверное, испытывают визуальную атаку, когда выходят на улицу, а там красный, зеленый, синий, желтый и так далее", "Нужно пойти и покрасить эту траву в серый цвет...", "Если прищуриться, кажется, что кто-то нацарапал на стене свои лихорадочные мысли", – писали пользователи.

В объявлении отмечают, что недвижимость расположена в хорошем месте, в частности там удобное транспортное сообщение и школа поблизости.