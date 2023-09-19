Ощущение легкости и тепла: как обустроить интерьер в стиле пляжного дома
Источник:Room to do
Если вас согревают воспоминания о море и отпуске, то можете обустроить хотя бы одну комнату в пляжном стиле. Сделать это не так сложно, как кажется, а результат будет отличный.
Дизайны пляжных домиков навеяны природной тематикой, поэтому для этого стиля характерно использование натуральных материалов. К примеру, это может быть дерево и камень. О других признаках узнайте дальше.
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Интерьер в стиле пляжного домика: главные признаки
В цветовой гамме преобладают светлые и яркие краски. Главным цветом обычно белый, который дополняют яркими акцентами. Из дополнительных цветов чаще всего выбирают:
- синий;
- светло голубой;
- бирюзовый;
- оранжевый;
- желтый;
- коричневый.
Окна в пляжном доме обязательно должны быть большими, желательно панорамными. Это позволяет наполнить комнату светом и наслаждаться природой даже внутри.
Освещение должно быть достаточным. В спальнях часто используют прикроватные светильники и подвесные люстры. Они хорошо совмещаются с пляжной тематикой. В гостиной дизайнеры советуют поставить большой мягкий диван и камин, которые подарят тепло и уют.
Дизайны гостиной в пляжном стиле / Фото Decorilla
Использование натуральных материалов – обязательно в создании интерьера в стиле пляжного дома. Джутовые ковры, веревочные перила и кресло ротанга идеально дополнят общую картину. Уместными будут комнатные растения, похожие на тропические деревья, с пышно-зелеными листьями.
Обязательно выбирайте мебель и декор из качественных и практичных материалов, устойчивых к влаге и перепадам температуры.