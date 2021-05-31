Как инвестировать в коммерческую недвижимость в Украине: важные нюансы

Коммерческая недвижимость в жилых комплексах востребована в Украине. В Киеве она пользуется особой популярностью.

Покупая коммерческие помещения, инвесторам нужно учитывать несколько нюансов. Подробнее о них рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Кто покупает коммерческие "квадраты"

По словам Берещак, такой вид недвижимости интересует:

инвесторов-сберегателей , которые настроены на долгосрочный пассивный доход (около 11 – 13%) годовых. Они вкладывают средства в объект в начале строительства, а потом сдают его в аренду.

, которые настроены на долгосрочный пассивный доход (около 11 – 13%) годовых. Они вкладывают средства в объект в начале строительства, а потом сдают его в аренду. инвесторов-бизнесменов, которые покупают площадь под собственную предпринимательскую деятельность.

Коммерческую площадь покупают для собственного бизнеса и сдачи в аренду / Фото Pixabay

Как выбрать коммерческую недвижимость

1. Цена

По словам эксперта, не следует равняться на средневзвешенную стоимость покупки и аренды коммерческих помещений в ЖК. Она пояснила, что цена зависит от множества факторов:

локации;

концепции;

формата ЖК;

месторасположения коммерческого объекта, который рассматривается;

технических и инженерных характеристик;

площади;

планировки;

витринной группы;

наличия отдельного фасадного входа;

проходимости места и пр.

В качественных ликвидных форматах live&work&play, клубный город, мини-город, многофункциональные и сервисные ЖК из категории комфорт+ и бизнес-класса диапазон стартовых цен на коммерческие помещения варьируется от 1 тысячи долларов (27,5 тысячи гривен) до 3,5 тысячи долларов (96 тысяч гривен) в центральном деловом районе, бизнес и премиум-сегменте,

– отметила она.

2. Собственник или девелопер

Арендовать помещение под бизнес в жилом доме можно у собственника или у девелопера. Некоторые застройщики предлагают подобные варианты с проактивным стилем управления коммерческой недвижимостью. В данном случае девелопер понимает требования и запросы своих жильцов и подбирает компании, которые будут востребованы в ЖК.

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3. Площадь

В-третьих, в нарезке помещений компании также весьма щепетильны: есть лоты и под крупных сетевых арендаторов в 300+ квадратных метров, и небольшие ходовые варианты в 50 – 120 квадратных метров под МСБ. Помещения в 40 – 50 квадратных метров в дефиците, расходятся очень быстро и по нормам подходят ограниченному количеству бизнесов,

– уточнила Виктория Берещак.

Она подчеркнула, что ставка аренды будет разной в зависимости от комплекса. Некоторые устанавливают ее на год, а потом пересматривают, другие повышают постепенно – все это оговаривается и фиксируется заранее.

Цена помещения зависит от конкретного ЖК / Фото Pixabay