Настоящий подарок: мужчина переделал старый гараж в уютный домик для дочери

Девушка, по имени Эсме, захотела жить отдельно от родителей, но не понимала, что не имеет на это средств. Папа решил помочь своей дочери, поэтому переоборудовал для нее гараж.

В ее новом домике есть все необходимое для комфортного проживания. Отец обустроил не только уютную спальню, но и гардеробную и огромную ванную комнату.

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Уютное жилье с современным ремонтом

Девушка показала свое жилье в тиктоке и поделилась, что ей очень понравилась планировка крошечного дома. Отец учитывал все пожелания дочери.

Я всегда думала, что это смешно – такое маленькое пространство, но мой папа умудрился сделать ванную комнату больше, чем у большинства людей,

– рассказала Эсме.

Девушка любит свое новое жилье, но говорит, что есть определенные трудности. В частности, места для хранения вещей там недостаточно, потому что она делит квартиру с парнем.

Пользователи тиктока были восхищены таким жестом со стороны отца для своей дочери. Они написали, что папа – замечательный человек, а жилье он обустроил просто волшебное.

Как отец переоборудовал гараж в помещение: видео

В британском издании The Sun говорят, что жить в переоборудованном гараже родителей сейчас популярная тенденция. Это дает возможность сэкономить деньги на собственное жилье, не тратя на аренду, и одновременно жить приватно.

Дело в том, что в Британии наблюдается кризис стоимости жизни, поэтому более половины людей в возрасте 23 лет и моложе, живут с родителями.