Старая мебель – не приговор: перевоплощение дома, в которое трудно поверить

Когда речь идет о ремонте в старых квартирах, люди предпочитают полноценное перевоплощение: старая мебель переходит на свалку, а помещения полностью перерабатывают под современные тенденции дизайна.

Эти владельцы выбрали куда более сложный путь реставрации. Следовательно, они пытались сохранить старинные акценты и добавить дому современных мотивов.

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Перевоплощение дома в викторианском стиле

Вилла с неповторимым стилем и оригинальными идеями разместилась в Камбервелле на юге Лондона. Ее характерный дизайн и причудливые акценты привлекли внимание многих любителей оригинальной недвижимости за короткое время пребывания на рынке.

The City Lodge вмещает до шести гостей и предлагает изысканно украшенные неповторимой атрибутами и мебелью комнаты. Каждое из помещений здесь – уникальный лот: высокие потолки создают яркую и свежую атмосферу в главной гостиной, диваны персикового цвета окружают изящный каменный журнальный столик. Стены спокойного пастельного цвета стали прекрасным фоном для акцентной золотой люстры.



Спальня в нежном цвете / Фото House beautiful



Нежный цветочный принт / Фото House beautiful



Уникальное творческое пространство / Фото House beautiful

Яркая кухня / Фото House beautiful

Кухня поражает цветом фасадов, который создает отличный тандем в паре с узорной плиткой. Дополняют интерьер ценные детали, например, декоративные кувшины, которые придают пространству дополнительного шарма. Тщательно спроектированная цветовая гамма и функциональный дизайн делают кухню отличным местом для кулинарной деятельности.

Спальни удивят уникальным игривым оформлением. Они делают простор прохладным, спокойным и уютным. Придают особенного шарма цветочные обои и нежные цвета. Характерными элементами были окрашены и ванные комнаты.