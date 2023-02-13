Особый отдых: как выглядит жилье в бывшей водонапорной башне

Жилье на высоте – это всегда особые виды, за удовольствие которыми стоит немного переплатить. Впрочем, чтобы оказаться "на высоте", необязательно рассматривать квартиру лишь в привычных многоквартирных домах.

В Великобритании придумали интересное переоборудование бывших водонапорных башен. Например, вблизи Саффолка одну из таких башен превратили в уютную квартиру, арендовать которую может каждый желающий.

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Этот оригинальный дом считается одним из самых высоких в Великобритании. Его проектировала детская писательница Малколм Мэйсон, которая хотела, чтобы дом стал отражением сказочных помещений в ее произведениях.

Новая жизнь старой башни / Фото Houseintheclouds.co.uk

Высота дома составляет около 22 метров. Чтобы насладиться невероятным видом из уютной комнаты наверху, нужно преодолеть 67 ступенек.

Также здесь есть 5 спален, три ванные комнаты, столовая, гостиная и жилая зона наверху. Этот дом выглядит идеальным вариантом для небольшой компании, желающей найти уютный уголок для отдыха и поиска вдохновения.

Уютное превращение заброшенного здания / Фото Houseintheclouds.co.uk