Из заброшенного дома в способ заработка: мужчина поделился секретом удачных инвестиций

25-летний Джейк Нотман купил полуразрушенное и непригодное для жизни здание за 10 тысяч фунтов стерлингов (357 205 гривен). Так, бывший агент по продаже недвижимости хотел показать, что можно получить бюджетное жилье, если знать, где и что искать.

Приобретенный дом мог шокировать кого-либо из потенциальных покупателей. Но не Джейка. Инвестор рассказывает, что на время покупки помещения, он знал, как бюджетно справиться со всеми вызовами и заработать на этом. Делимся его опытом.

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Покупка и ремонт: как сэкономить

Джейк Нотман приобрел инвестиционную недвижимость, когда ему исполнился 21 год. К тому времени юноша поработал агентом по продаже недвижимости и решил показать другим, что можно стать собственником жилья, вкладывая минимум средств.

Люди не верят, когда я говорю им, что можно купить дом за 10 тысяч фунтов стерлингов. Но для этого нужно знать где искать,

– рассказал Джейк.

Ему посчастливилось найти заброшенный дом в Бернли – постиндустриальном городке в Великобритании, где стоимость недвижимости значительно ниже среднего ценника по стране. Однако Джейк убежден, что эта локация уже не будет столь дешевой через несколько лет.

"Город развивается в разных направлениях. А учитывая, что он находится в менее чем часе езды от Манчестера, следует понимать, что здесь есть спрос на аренду со стороны известных работодателей", – добавляет молодой инвестор.

Но на покупке жилья за 10 тысяч фунтов стерлингов все не завершилось. Низкая цена этой недвижимости была обусловлена ​​черной плесенью, сыростью и паразитами, которыми кишели остатки пола. Однако Джейк предусмотрел и этот момент.

Дом до ремонта / Фото Mirror

Чтобы сэкономить на ремонте, мужчина обратился в совет Бернли, который покрыл половину суммы ремонта, предоставив беспроцентную ссуду – 13 тысяч фунтов стерлингов.

Под наблюдением Джейка дом полностью видоизменился. Сейчас здесь современный ремонт, новая мебель, элегантная отделка. Всего на ремонт ушло 26 тысяч фунтов стерлингов.

Дом после ремонта / Фото Mirror

В дом уже заселились арендаторы, за счет которых Джейк и платит задолженность. При этом эксперты по оценке недвижимости добавляют, что дом можно продать за 65 тысяч фунтов стерлингов, что в несколько раз превышает сумму первоначального взноса.

Фото до и после ремонта / Фото Mirror

Джейк рассказывает, что владеет семью объектами недвижимости, среди них – коммерческое здание, которое он планирует превратить в 8 отдельных офисов.