Украинские архитекторы создали "японский дом" возле Киева: вот фото

Архитектурная студия Shovk разработала проект дома Dzen House, который имеет элементы японской культуры. Он расположен в пригороде Киева.

Дом возвели еще в 2010 году, потом его реконструировали и достроили второй этаж, как пожелал заказчик. Владелец увлекается японской культурой, поэтому это его желание создать соответствующую атмосферу в доме.

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Уютный дом в японском стиле

Японский дизайн – это о традиционной практичности и пространства.

Они хотели место, где можно было бы просто созерцать дождь за окном, греться у камина и заниматься йогой на татами у круглого окна,

– рассказал о пожеланиях владельцев главный архитектор Антон Вергун.

Архитектурная студия создала крышу с карнизами, нависающими, и открытую деревянную конструкцию. На первом этаже темная древесина создает контраст с традиционным украинским тинкованием в стиле мазанки.

Интерьер излучает спокойствие и тепло / Фото Евгения Авраменко

Фасад верхнего этажа украшен жженой древесиной в стиле якисуги. Второй этаж, к слову, построили из дерева, чтобы уменьшить нагрузку на стены и фундамент. А интерьер украсили березовой фанерой.

На этом этаже расположены две спальни, рабочий кабинет, ванная комната и "японская комната" с круглым окном. Она выстлана татами, которую используют для чайных церемоний, занятий йогой и медитаций.