Что делать, если замерзла вода в трубах: действенные советы для владельцев частных домов

Зима – период сюрпризов и некоторые из них не слишком приятны. Одним из таких является перемерзание трубопровода. В таком случае владельцам жилья важно немедленно осуществить размораживание коммуникаций.

Выполнить работу можно самостоятельно. Как это сделать, чтобы не разрушить коммуникации, рассказывает 24 Канал.

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Почему замерзает трубопровод

Чаще всего замерзание связано с ошибками, допущенными владельцами при строительстве жилья или обработке самого турбопровода. Среди них:

Недостаточное утепление. Теплоизоляция нужна во всех участках трубопровода, которые проходят по улице. Не считая того, важно утеплять участки ввода коммуникаций в дом: через фундамент либо стенки. Причем делать это нужно особенно тщательно, поскольку стройматериалы охлаждаются быстрее земли.

Теплоизоляция нужна во всех участках трубопровода, которые проходят по улице. Не считая того, важно утеплять участки ввода коммуникаций в дом: через фундамент либо стенки. Причем делать это нужно особенно тщательно, поскольку стройматериалы охлаждаются быстрее земли. Коммуникации проходят на недостаточной глубине . Трубопровод должен укладываться ниже уровня промерзания грунта.

. Трубопровод должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Застой воды. Даже небольшое, но постоянное давление жидкости в системе убережет ее от промерзания.

Даже небольшое, но постоянное давление жидкости в системе убережет ее от промерзания. Недостаточный диаметр трубопровода. Чем меньшее сечение элементов, тем быстрее они замерзают.



Как разморозить трубы зимой / Фото Unsplash

Впрочем, даже правильно установленные и утепленные коммуникации могут промерзнуть при экстремально низких температурах – минус 20 градусов Цельсия и ниже.

Что делать, если в трубах частного дома замерзла вода

Замерзнуть могут разные инженерные коммуникации. Чаще замерзает водопровод, но при морозах от переохлаждения не застрахованы канализация или система отопления дома.

Что делать, если замерзшая система водоснабжения

Отогревать замороженные коммуникации начинают с диагностики. Важно понять, где именно образовалась ледовая пробка. Если проблемный участок находится в зоне досягаемости, то решить проблему будет несложно. Для размораживания достаточно направить теплый поток воздуха или вылить на замороженную трубу горячую воду.

Воздействие теплом. Замороженный участок окутывают подручными средствами – электрогрелкой, электроодеялом и ждут пока не растает лед. Также можно использовать фен, направив на работу поток теплого воздуха. Однако при размораживании пластиковых деталей важно выставить умеренную температуру.

Замороженный участок окутывают подручными средствами – электрогрелкой, электроодеялом и ждут пока не растает лед. Также можно использовать фен, направив на работу поток теплого воздуха. Однако при размораживании пластиковых деталей важно выставить умеренную температуру. Размораживание кипятком. Теплую воду следует вылить на промерзший участок трубопровода. Чтобы продлить эффект, часть водопровода, на которой осуществляется манипуляция, заматывают в ветошь.

Если замерз подземный участок водопровода, владельцы могут:

Обеспечить подачу горячей воды. Для этого следует снять запорную арматуру, взять длинный шланг диаметром меньше, чем трубопровод и протолкнуть его в трубу, пока край не столкнется со льдом. Подайте горячую воду или солевой раствор.

Для этого следует снять запорную арматуру, взять длинный шланг диаметром меньше, чем трубопровод и протолкнуть его в трубу, пока край не столкнется со льдом. Подайте горячую воду или солевой раствор. Используйте электроток, но учтите, что этот метод подходит только для металлических элементов. Чтобы разморозить трубы таким способом, определите участок, где образовалась ледяная пробка. Очистите водопровод от изоляции. Возьмите два отрезка электрокабеля, соедините их поочередно одним концом с зачищенным фрагментом, другим со вторичной обмоткой трансформатора сварочного аппарата. Прибор должен быть выключен, в противном случае возникнет сварочная дуга. Выставьте минимальное значение тока и подайте электроэнергию. Через трубу водоснабжения пойдет электроток, а замерзание начнет достаточно быстро разогреваться.



Как избежать замерзания воды в трубах / Фото Unsplash

Канализация

Канализация в частном доме замерзает гораздо реже, однако некоторые владельцы сталкиваются и с такой проблемой. Наиболее эффективными методами размораживания являются:

Горячий солевой раствор. Подойдет для растопки ледяной пробки, расположенной неподалеку от сантехнического прибора.

Разогретый кабель. Внутрь канализационной трубы его заводят через ревизионный люк, расположенный неподалеку от пробки.

Отопление

Если вода замерзла в отопительных трубах, их размораживают теплым воздухом и воздействием кипятка. Прежде чем приступить к процедуре, обязательно нужно открыть кран, ближайший к ледяной пробке.

Самым простым способом разморозить отопительный контур считается включение отопления на меньшую мощность. Система постепенно нагреется и растопит образование.

Как защитить систему от промерзания

Чтобы свести к минимуму риск замерзания системы, при ее монтаже необходимо выполнить несколько условий.