Бизнесмен превратил пассажирский самолет в роскошную виллу: загляните внутрь

На острове Бали расположена очень необычная вилла - это переоборудованный под жилье самолет Boeing 737. Он стоит на вершине 150-метровой скалы, откуда открывается невероятный вид на океан.

Владелец, бизнесмен и предприниматель Феликс Демин поделился, что идея такой трансформации появилась у него сразу после приобретения лайнера, который сняли с эксплуатации. Самолет он переоборудовал не для себя, а для сдачи в аренду всем желающим.

Обратите внимание От выбора квартиры до меблировки: советы, которые помогут обустроить домашний кабинет

Из пассажирского самолета на роскошную виллу

"Я подумал, что самолет можно превратить в какой-то уникальный объект. Очень хотел, чтобы люди чувствовали "вау-эффект" от каждой секунды пребывания в этом необычном месте", – сказал предприниматель.

Феликс рассказал, что реализовывал этот грандиозный проект 3 года, и в процессе возникало очень много трудностей. Сначала нужно было разобрать огромный Boeing 737 на части, чтобы транспортировать узкими дорогами Бали к вершине скалы. На это рабочие потратили более 5 дней.

Интерьер самолета с элитным дизайном / Фото Private Jet Villa

Затем самолет начали превращать в элитное жилье, но многие идеи Демина оказались слишком смелыми для подрядчиков. И, в конце концов, вилла Private Jet Villa by Hanging Gardens получилась такой, как и хотел владелец.

Кабину пилотов стала помещением для ванной комнаты, а одно из крыльев – террасой со стеклянными перилами. Сам самолет установили на прочных опорах, поэтому она вполне безопасна.

Роскошную виллу открыли для туристов в апреле 2023 года. Одна ночь в Boeing 737 стоит от 1600 долларов, а полный пакет услуг с трансфером частным вертолетом – до 7 тысяч долларов.