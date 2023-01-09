Пора попрощаться: дизайнер назвала стиль интерьера, что потерял актуальность

Тенденции в интерьере приходят и уходят. Но если вы ищете оригинальные решения для оформления собственного дома, лучше отказаться от тех, которые будут неактуальны в ближайшие годы.

Британская дизайнер интерьеров Шанейд Макалистер-Фишер считает, что в этом году стоит попрощаться со стерильным минимализмом, который уже давно утратил актуальность, однако до сих пор используется при оформлении жилья по инерции.

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Минимализм – один из антитрендов 2023 года

Минималим – это о пространстве, наполненности воздухом и светом, четкости линий, отсутствии ярких цветов и монохромной палитре. Такой интерьер требует особой аккуратности, особенно если говорится о швах, углах, поверхностях. Потому часто, оформляя дом в таком стиле, владельцы сталкиваются с рядом проблем. Минималистическое жилище нуждается в ежедневной уборке, белые стены теряют первоначальный эстетизм, а светлые кухонные фасады покрываются пятнами.



Минималистические решения более неактуальны / Фото Unsplash

Часто при минимализме используется открытая планировка. Мебель при этом функциональна и практична. Однако, по словам эксперта, 2023 год – лучшее время, чтобы отказаться от этого стерильного тренда.

Мы переходим от стерильной жизни к более естественным и изысканным стилям, которые ставят комфорт на первый план. Плоские материалы, такие как стекло и акрил, следует заменить на более теплые текстуры. Это поможет создать уютное пространство, которое не будет подавлять чувства.

– объяснила Макалистер-Фишер.



Дизайнер советует избегать белых фасадов на кухне / Фото Unsplash

Яркие и динамичные: какими будут трендовые помещения

Главная тенденция 2023 года – яркие цвета, а не холодные оттенки. По мнению дизайнера, главными в оформлении жилья станут красный и оранжевый. Для тех, кто не готов оформить жилье в ярких тонах, она предлагает использовать соответствующие цвета только в акцентных элементах.

Идеи для оформления интерьера / Фото ShanadeMcAllisterFisherDesign