В Киеве упал спрос на квартиры в новых ЖК: как это повлияет на цены

По итогам ноября 2021 стоимость жилья на первичном рынке Киева остается стабильной и до конца года расти не будет. Эксперты связывают затишье цен с падением спроса на рынке.

Минимальные ценовые колебания – в пределах 1,5 – 3% – наблюдались еще в начале сентября и только в некоторых объектах бизнес- и премиумкласса, преимущественно на начальных стадиях строительства.

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Динамика цен в новых ЖК по классам

"Потенциальные покупатели бизнес- и премиального жилья инвестируют в объекты на начальных стадиях строительства из-за обещанной достаточно высокой инвестиционной прибыли в будущем, что по прогнозам застройщиков может составить не менее 45% от вложенной суммы. Однако спрос на такие объекты составляет не более 10% от общего количества покупателей жилья на первичном рынке Киева", – рассказала глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

По ее данным, в объектах комфорт-класса и новых форматов категории комфорт+, которые суммарно составляют более 60% всех возводимых ЖК, цены достаточно стабильны и до конца года не претерпевают существенных изменений. За последние месяцы на первичном рынке жилья наблюдается ощутимое сокращение спроса: в объектах экономкласса уменьшение покупателей составляет более 40%, в ЖК комфорт-класса более 30%, а в объектах бизнес- и премиумкласса снижение активности превышает 25%. Уменьшение количества покупателей будет удерживать застройщиков от пересмотра цен и стимулировать к предоставлению потенциальным покупателям скидок при приобретении квартир при условии 100% оплаты стоимости.

По ее прогнозу, цены в столице будут оставаться неизменными, кроме 10 – 15% новостроек в пригороде, где квадратный метр может подорожать максимум на 3 – 5%.

"Средние цены на новостройки в окрестностях Киева на 25% ниже, чем в столице. Именно поэтому часть потенциальных покупателей может переориентироваться с киевских объектов на новостройки в ближайшем пригороде. Весомыми факторами выбора объекта станут стадия строительства, рекреационные и инфраструктурные возможности будущих" ЖК, качество строительства, расположение и репутация застройщика. Однако до конца года массового удорожания жилья в окрестностях столицы не ожидается. Первичный рынок Киевского региона находится в стадии ценовой стабилизации", – подчеркнула экспертка.

Вторичный рынок: цена достигла пика

В ноябре не произошло значительных ценовых изменений и на вторичном рынке жилья. Карантинные ограничения не в значительной степени повлияли на уровень спроса – в среднем количество потенциальных покупателей сократилось на 15 – 20%. Это касается преимущественно объектов, возведенных после 2000 года, цены на которые выше малогабаритных квартир советского времени.

Отложенные из-за пандемии соглашения будут реализованы в течение 1,5 – 2 месяцев после завершения периода карантинных ограничений, считает Гайдамаха.

Стоимость квартир на вторичном рынке Киева достигла своего экономически мотивированного максимума. И без существенного роста спроса их пересмотр маловероятен. Именно поэтому в ближайшие несколько месяцев не стоит ожидать существенных ценовых изменений,

– подчеркнула специалист.

По ее словам, новая волна подорожания квартир возможна только при условиях резкого роста спроса, что на 20% должно быть выше предложения. Зато после реализации отложенных сделок рост количества покупателей ожидается на уровне 3-5% ежемесячно, что существенно не повлияет на ценовую конъюнктуру.