Какие цвета сочетаются с коричневым: подборка от экспертов

Универсальный, землистый и нейтральный, делающий простор уютным – все это о коричневом цвете. Его можно совмещать со многими оттенками, чтобы сделать хорошие акценты.

Специалист Сюзанна Дуэн говорит: "коричневый цвет, крепко укорененный в природе, надежный и вневременный. Это более теплая и современная альтернатива серому полотну, и она сочетается практически с любым цветом".

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Дизайнер интерьера Молли Кидд делится: "Работая с коричневой цветовой гаммой, мы любим использовать земляные тона, включая сливочно-белый, темно-коричневый, оливково-зеленый и темно-красновато-коричневый".

Коричневый легко сочетается и с пастельными, и с яркими оттенками. Вот 8 идеальных сочетаний.

Темно-синий



Коричневый в гармонии с синим / Фото Jamie Haller

Оливковый

Коричневые шторы и стол на фоне оливковой стены / Фото Ryann Swan Design

Белый

Белый отлично сочетается со всеми цветами, коричневый – не исключение / Фото Shapeside Design

Темно-оранжевый



Темно-оранжевые детали делают хорошие акценты / Фото Future

Персиковый

Персиковый диван стал изюминкой в коричнево-белой комнате / Фото Rachael Smith Photography

Бежевый

Бежевый является универсальным цветом, поэтому тоже сочетается с коричневым. Фото Davide Lovatti

Бледно-желтый



В белой кухне удачно соединилась коричневая мебель с бледно-желтым шкафом / Фото deVOL

Черный

Черные акценты на фоне коричневой мебели / Фото Rachael Smith Photography