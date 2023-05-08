Какие цвета сочетаются с коричневым: подборка от экспертов
Источник:homes and gardens
Универсальный, землистый и нейтральный, делающий простор уютным – все это о коричневом цвете. Его можно совмещать со многими оттенками, чтобы сделать хорошие акценты.
Специалист Сюзанна Дуэн говорит: "коричневый цвет, крепко укорененный в природе, надежный и вневременный. Это более теплая и современная альтернатива серому полотну, и она сочетается практически с любым цветом".
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Дизайнер интерьера Молли Кидд делится: "Работая с коричневой цветовой гаммой, мы любим использовать земляные тона, включая сливочно-белый, темно-коричневый, оливково-зеленый и темно-красновато-коричневый".
Коричневый легко сочетается и с пастельными, и с яркими оттенками. Вот 8 идеальных сочетаний.
Темно-синий
Коричневый в гармонии с синим / Фото Jamie Haller
Оливковый
Белый
Темно-оранжевый
Темно-оранжевые детали делают хорошие акценты / Фото Future
Персиковый
Бежевый
Бледно-желтый
В белой кухне удачно соединилась коричневая мебель с бледно-желтым шкафом / Фото deVOL