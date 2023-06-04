Три замечательных деревянных коттеджа, которые будут идеальными для летнего отдыха

Если вы любите отдыхать в горах, у озер, на живописной природе, то вам понравятся эти три деревянных домика. Расположенные вдали от суеты, они являются прекрасным местом для отдыха в теплую погоду.

Цены на коттеджи достаточно невысокие, учитывая среднюю стоимость домов в США. Кроме того, это очень хорошие дома на природе, которые создают атмосферу жизни в живописном селе.

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Винлок, штат Вашингтон

Цена: 425 тысяч долларов

Не только для отдыха: с тремя спальнями и непосредственным расположением у школы этот дом может стать комфортным местом проживания для семьи. Площадь недвижимости – 213 квадратных метров.

В теплую погоду владельцы могут наслаждаться свежим воздухом и красивыми видами.

Уютный деревянный коттедж / Фото Realtor.com

Эдвардс, штат Миссисипи

Цена: 294 900 долларов

Низкая цена, большая ценность: хотя это самый дешевый домик, он расположен на самом большом участке площадью 6,6 акра. В коттедже есть три спальни и стильная кухня.

Очаровательный домик на природе / Фото Realtor.com

Грин Маунтин, штат Северная Каролина

Цена: 345 тысяч долларов

Маленький, но уютный: этот удивительный дом площадью 83 квадратных метров был построен в 1972 году. Несмотря на это, он ухожен и удобен. Здесь есть просторная кухня, великолепный каменный камин и две спальни со сводчатым потолком.

Рядом с жильем есть большой сарай или гараж. Там можно парковать свой автомобиль, но предыдущие владельцы использовали его как конюшню. Также у дома есть хороший пруд с лилиями.

Природа вокруг вызывает восхищение / Фото Realtor.com