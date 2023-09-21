Стоит ли класть ковер под стол в гостиной: объясняют эксперты

Ковер часто стелят под стол в гостиной, потому что это добавляет уюта и тепла. Кроме того, ковровое покрытие часто используют в качестве ацкента более яркого цвета. Но уместно ли стелить его именно под стол – рассказывают эксперты.

Эксперты говорят, что в общем – да, хорошо стелить ковер под стол. Иногда это даже может потребоваться. Однако и без исключения не обошлось, о которых эксперты настойчиво советуют всем знать.

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Ковер под столом: когда стоит стелить, а когда – нет

Первая причина постелить ковер – уберечь пол от царапин, которые остаются, когда несколько раз передвигают стулья или сам стол. Именно поэтому следует искать качественно изготовленный и износостойкий ковер, чтобы он послужил много лет. К тому же эксперты советуют выбирать ковры с низким ворсом или плоским плетением, поскольку за ними легче ухаживать.

Я бы порекомендовала шерсть или смесь шерсти для ковра в гостиной. Шерсть противостоит выцветанию цвета и потере формы на протяжении многих лет. Шерсть легче очистить от пятен, и она имеет дополнительное свойство быть огнестойкой, если свеча упадет со стола,

– говорит специалист Келли Квен.

В некоторых гостиных может быть шумно, а ковер под столом поможет снизить уровень шума. Это вторая веская причина, почему стоит его постелить.

"Для домов с открытой планировкой или высокими потолками ковры могут выступать в роли звукового буфера и улучшить атмосферу", – говорит нью-йоркский дизайнер Артем Кроповинский.

В каких случаях не стоит стелить ковер? Когда он будет неуместен в вашем интерьере, учитывая стиль дизайна. Также эксперты говорят, что в доме, где есть маленькие дети или животные, тоже лучше этого избежать. Хозяевам будет трудно убирать ковер от шерсти, разлитого напитка или еды, которая часто может падать со стола.