Какой ковер выбрать в ванную комнату и нужен ли он вообще

На пол ванной принято класть плитку или камень. Это практично и стильно. Но нужно ли стелить ковер – рассказываем дальше.

Обычно в ванной комнате стелят маленький коврик, однако кое-кто не любит покрытие вообще. И таких людей можно понять, ведь ухаживать за плиткой совсем не сложно. Нужно лишь время от времени делать влажную уборку.

Однако есть и минусы. Мокрая плитка – скользкая плитка, что может привести к несчастным случаям. Кроме того, камень и керамика создают чувство холода. Вот почему ковер все-таки стоит добавить в ванную.

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Как выбрать ковер

При покупке этого товара обязательно обращайте внимание на материал. Это обычно:

хлопок;

бамбук;

ПВХ;

акрил.

За основу часто берут каучук. Хлопковый вариант с пушистым ворсом хорошо впитывает влагу и придает комфорт. Коврик из бамбука обладает антибактериальными свойствами и может долго прослужить. Модели из ПВХ доступны в широком ассортименте цветов и принтов. Они просто чистятся и могут быть хоть какой длины, так как продаются в рулонах. Акриловые коврики крепкие, термопластичные, устойчивы к влаге. Выбор зависит от ваших потребностей.

Ковер в ванной комнате придает уют и тепло / Фото Pexels

Когда вы ищете ковер, внимательно читайте характеристики. Он должен быть влагостойким, легким в уходе, стойким к температурным колебаниям. Не забывайте о цвете и принте ковра. Он должен отвечать вашему интерьеру.

Также важно обращать внимание на изготовителя. Лучше выбирать продукцию брендов, популярных на рынке уже много лет.