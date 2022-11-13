В Киеве растет спрос на места в коворкингах: как изменились цены

Из-за аварийных отключений электроэнергии в Киеве спрос на аренду коверкингов, где работают генераторы, вырос в 2 раза. Это ускорило возобновление бизнеса в области гибких офисов, еще летом показывавшего рекордное падение.

В то же время перед собственниками встало немало задач. В частности, срочно приобрести генераторы или обеспечить другие источники бесперебойного питания.

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Аварийные отключения питания в Киеве повлекли за собой волну спроса на коворкинги

До начала массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в столичных офисных пространствах было занято в среднем 30% площадей. Сегодня средний показатель составил 60%. Если тенденция будет продолжаться, до конца года спрос вырастет до довоенного уровня, считает Игорь Джебян, соучредитель приложения для поиска мест в коворкингах.

По словам операторов, загруженность коворкингов сравнима с ситуацией образца карантинного лета 2020 года. Тогда было занято в среднем 50 – 60% площадей. Только в сентябре 2020 года этот показатель вырос до 73%.

Бесперебойное питание

Владельцы гибких офисов готовы вкладывать средства в дополнительное оборудование, чтобы предоставить клиентам возможность работать. В некоторых сетях используются переформатирование, чтобы увеличить количество отдельных рабочих мест.

Первая тенденция – массовая закупка генераторов. Кроме того, минимизировать риск обесточивания помогает питание от нескольких линий электросети.

Как изменились цены на коворкинги

Месячная аренда рабочего места в lounge-зоне или open space в столичном коворкинге стоит 4 500 – 4 800 гривен (примерно 120 долларов в месяц). Это почти 90 гривен в час или 400 гривен в день.

Для сравнения: средние цены в 2021 году колебались в диапазоне 180 – 220 долларов в месяц.