Идеи красной кухни: три способа элегантно использовать этот смелый цвет

У многих людей сформировалось мнение, что красный цвет на кухне – это безвкусица. Однако на самом деле все его оттенки можно использовать в интерьере, и это будет изысканно и стильно.

Если вы не любите яркие цвета, то можете выбирать более темный оттенок красного. Также есть вариант добавить лишь несколько вещей красного цвета, что создаст отличный контраст или акцент. Словом, выбирайте то, что вам больше нравится, – мы рассмотрим три разных варианта.

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Для традиционной кухни выберите кирпичный оттенок

Если вы ищете идеи цвета кухни, которые никогда не устареют, вот что стоит рассмотреть. Этот прекрасный оттенок мгновенно придает тепло и прекрасный уют кухне, не имеющей тонны естественного света. Приглушенный оранжево-красный – это оттенок, который так хорошо сочетается с подлинными чертами и деревянным полом.

Латунные светильники и фурнитура отлично смотрятся в красных тонах и сейчас являются трендом на кухнях.



Оранжево-красный придает уют и тепло / Фото Plain English

Создайте детали алого оттенка

В целом ультраяркие красные цвета лучше смотрятся на современных кухнях – чистые линии, гладкие стены и светлый пол.

Кроме того, такой яркий красный цвет просто идеален на чисто белой кухне с ярко-черными и мандариновыми акцентами.

Акцентная красная стена со встроенной техникой / Фото Future

Выберите шкафы красного цвета

Если мысль о красной кухне вам слишком смела, но вам нравится этот оттенок, то можете приобрести только красный шкаф. Таким образом вы сможете легко избавиться от красного цвета, если он вам надоест.

Оконницы также хороший вариант для красных кухонных акцентов, поскольку это означает, что вы можете сохранить нейтральность. Просто добавьте красного с помощью аксессуаров, например салфеток, ваз, посуды, даже одного стула.

Лишь несколько красных акцентов на кухне / Фото California Shutters