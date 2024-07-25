Дело в цвете: кухня Гвинет Пэлтроу простая, но при этом очень роскошная

Гвинет Пэлтроу часто ассоциируют с яркой, легкой и воздушной эстетикой. Это касается также ее предпочтений в отношении дизайна интерьера.

В доме актрисы можно увидеть много светлых нейтральных оттенков. Однако для кухонных шкафов она выбрала нестандартный тон.

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На кухне актрисы много черного

На инстаграм-странице Гвинет Пэлтроу опубликовала видео со своей кухни. На нем актриса стоит на фоне выразительных черных шкафов с матовым покрытием. Они контрастируют с окрашенным в белый панельным потолком.

Гвинет Пэлтроу готовит на своей кухне: смотрите видео

Черный цвет в большом количестве обычно не используют из-за опасений, что он создаст тревожное ощущение. Но кухня Пэлтроу доказывает, что при правильном использовании черная краска добавляет изящества в интерьер.

Черная краска, которую часто считают смелой и драматической, делает изящный акцент в современном дизайне интерьера. Черный цвет не всегда такой мощный. Его часто используют для элегантности,

– говорит дизайнер Нина Лихтенштейн.

Черный может вызвать разные настроения: от беззаботных и успокаивающих до драматических. Он часто служит фоном, который делает заметными другие цвета и текстуры заметными.

Лихтенштейн говорит, что для того, чтобы пространство с черной краской оставалось сбалансированным, надо создать контраст.

Сочетайте черный с более светлыми цветами, чтобы комната не выглядела слишком темной или закрытой. Белый, кремовый и светло-серый создают разительный контраст, благодаря которому пространство ощущается открытым и воздушным,

– отмечает дизайнер.

Любимая черная краска дизайнеров (которая почти точно совпадает с краской, как у Пэлтроу) – это вариант от Бенджамина Мура.