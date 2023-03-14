Пять кухонных трендов, которые будут актуальны всегда

Тенденции дизайна кухни приходят и уходят. Однако есть некоторые классические варианты, которые всегда будут в моде.

Если вы хотите обустроить кухню, которую будете любить в течение многих лет, соблюдайте вневременные тенденции. К примеру, белый цвет в интерьере всегда актуален.

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Белые шкафы

Они всегда будут смотреться чисто и свежо. Подумайте, сколько темных или черных кухонь вы когда-нибудь видели?

Остановитесь на белом, если вы переделываете кухонное помещение. Этот оттенок к тому же помогает отражать свет, делая вашу комнату визуально большей. Белый цвет сочетается с любым иным оттенком, что тоже является большим плюсом.

Мраморные стойки

Многие владельцы домов предпочитают этот материал, когда выбирают стойки. Хотя он порист и может быть более тяжелым в уходе.

Если вы ищете альтернативу, повторите белый кварцит. Он похож на мрамор, но более крепкий.

Открытые стеллажи

На открытых полках действительно собирается много пыли. Однако их все равно часто выбирают. Открытые полки смотрятся не столько монотонно, сколько длинный ряд верхних шкафов. Их можно интересно украсить.



Открытые полки всегда будут актуальны / Фото Ecostruct LLC

Паркетные полы

Настоящее дерево – это всегда красиво. К тому же это увеличивает цену вашего дома во время продажи. Деревянный пол также более мягкий под ногами, чем камень или плитка.

Встроенная техника

Встроенная техника менее громоздкая, чем, скажем, отдельный большой холодильник. Это значительно экономит пространство. Если вы думаете, что встроенная техника – это устарело и скучно, вы ошибаетесь. Такие решения будут всегда в моде.