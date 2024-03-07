Как изменились цены на квадрат в новостройках и где дороже всего: зимняя аналитика

В большинстве областей Украины цены на первичном рынке за зиму выросли. Средняя стоимость квадратного метра снизилась только в двух регионах.

Аналитики украинского маркетплейса DІM.RIA проанализировали ситуацию на первичном рынке в течение зимнего сезона, сообщает Недвижимость 24. Известно, что по состоянию на конец февраля в Украине работает 76% отделов продаж новостроек.

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Что произошло с ценами за зиму

Согласно исследованию, самый высокий процент отделов продаж, работающих, зафиксирован в Тернопольской области – 97%. Самый низкий заметили в Запорожье – 19%, очевидно, что из-за близости к линии фронта.

По состоянию на конец февраля самая высокая средняя цена за квадрат зафиксирована в столице – 51 955 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Если сравнивать стоимость февраля до декабря, то цена выросла на 2%.



Цены в основном выросли / Фото DIM.RIA

На втором месте по цене идет Закарпатье, где квадрат примерно стоит 43 073 гривен. На третьем – Львовщина с ценой в 40 818 гривен за квадратный метр.

Существеннее всего в течение зимы цена снизилась в Полтавской области – на 7% за квадрат. Также средняя стоимость совсем немного уменьшилась на Житомирщине. Во всех остальных областях цены выросли.

Какие цены в разных районах Киева

В лидерах по цене есть Печерский и Шевченковский районы. Там средняя стоимость за квадрат составляет 95 880 гривен и 62 952 гривны соответственно.



Цены за квадрат в Киеве / Фото DIM.RIA

Самые низкие цены зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах – 36 381 и 36 578 гривен соответственно.