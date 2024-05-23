Самая маленькая на местном рынке: в Тернополе продают квартиру площадью 12,5 квадратных метров

В Тернополе продают квартиру на улице Иванны Блажкевич общей площадью всего 12,5 квадратных метров. И хотя помещение очень крошечное, внутри есть спальня, кухня и мини-ванная.

Такие крошечные квартиры появляются на рынке во многих городах, но в основном там или нет коммуникаций, или кухни или ванной комнаты. В этой квартире все иначе, ведь самое необходимое здесь есть. Объявление о продаже квартиры появилось на OLX, сообщает Недвижимость 24.

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Самая маленькая квартира в Тернополе

Квартира расположена на первом этаже, но под ней есть цокольный этаж, где также размещены помещения. Площадь спальни составляет 7,6 квадратных метров, а кухни – 3 квадрата. Кухня от главной комнаты отделена аркой. В крошечной ванной сделали душ и туалет.

Помещение в отличном жилом состоянии / Фото OLX

Отопление центральное и бойлер на горячую воду, сделан ремонт, заменена сантехника, оставляют мебель. Хорошее расположение, рядом остановка общественного транспорта, супермаркеты, университеты университеты,

– указано в объявлении.

В квартире сделан хороший ремонт. Нюанс лишь в том, что в крошечной ванной не поместился умывальник, поэтому его установили возле входной двери.

Цена этой квартиры составляет 15 тысяч долларов, то есть 1,2 тысячи долларов за квадрат.