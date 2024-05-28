Женщина сделала из чердака квартиру-студию для сына: вот результат

Британка из английского графства Кент переоборудовала чердак на квартиру для 29-летнего сына. Он вернулся домой, потому что не имеет денег на аренду собственного жилья.

Чтобы начать перепланировку, женщина обратилась за официальным разрешением в городской совет. Ремонт длился три месяца и обошелся в 30 тысяч фунтов.

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Уютная мини-квартира вместо чердака

В квартиру ведут лестницы, расположенные сбоку от главного дома, тохто вход отдельный. Там обустроили балкон с хорошим видом на фруктовые сады, гостиную с кухонной зоной, спальню и ванную комнату.

Сын вернулся домой, потому что не мог позволить себе аренду. Именно поэтому мы переоборудовали чердак на замечательную квартиру-студию для него и его собаки. Теперь у него есть собственный дом, куда может приезжать его маленькая дочь,

– рассказала женщина в тик-токе.

Женщина берет с сына арендную плату в размере 400 фунтов стерлингов в месяц. В качестве бонуса парень может стирать одежду и ужинать с родителями.

Новое помещение действительно просто замечательное: смотрите видео

Пользователи тик-тока говорят, что переоборудование чердака – замечательная инвестиция. Когда парень переедет, то его можно будет сдавать в аренду на Airbnb. А некоторые шутят, говоря, что сын теперь точно не покинет родительский дом.