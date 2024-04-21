В замке императрицы Елизаветы продают двухуровневую квартиру: сколько она стоит

В Германии продают двухуровневую квартиру в старинном замке Поссенхофен. Здание известно тем, что там жила известная австрийская императрица Елизавета Баварская, которую считали самой красивой женщиной в мире.

Принцесса, которая больше известна как Сисси, провела в этом замке детство и юность. Впоследствии она часто приезжала туда отдыхать, уже будучи императрицей. Двухуровневую квартиру в замке решили продать за 5,2 миллиона евро.

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В квартире целых пять спален, а дизайн в классическом стиле

К двухуровневому помещению ведут внутренние парадные лестницы с деревянными резными перилами и красными ковровыми дорожками. Общая площадь квартиры составляет 270 квадратных метров. Она занимает весь третий этаж старинного замка.

Парадная лестница с красными коврами / Фото RIEDEL Immobilien GmbH

В квартире есть пять комнат, три спальни, три ванные комнаты, два балкона и несколько других помещений. В одной из спален даже сохранилась оригинальная круглая печь с белым кафелем времен принцессы Сисси. Потолки украшены лепниной, а пол сделан из художественного паркета из ценных пород дерева.

Место для отдыха / Фото RIEDEL Immobilien GmbH

Самой просторной комнатой является так называемый Большой салон площадью 59 квадратных метров. Из окон помещения открывается вид на парк, озеро и заснеженные Альпы. С Большого салона есть выход к Малому салону или столовой и прилегающей к ней кухни, а также к балкону.

Стоит отметить, что вместе с квартирой владелец покупает существенные расходы на ее содержание – это 3074 евро вместе с отоплением.