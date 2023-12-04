Квартира с королевским ремонтом: какое жилье продают во Львове за 35 миллионов

В центре Львова продается 5-комнатная квартира с дизайном в стиле барокко. Это настоящая роскошь для любителей искусства, однако стоит она около 35 миллионов гривен.

Квартира расположена на улице Новакивского в австрийском доме, построенном в 1912 – 1914 годах по проекту известного архитектора Ивана Багенского. В настоящее время жилье является одним из самых дорогих на рынке недвижимости во Львове, сообщает 24 Канал, проанализировав объявление на сайте OLX.

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Не квартира, а произведение искусства

Жить в таком доме сможет не каждый – нужно быть действительно ценителем классических интерьеров. Фрески, лепнина, много больших зеркал и картин, скульптуры – все это настоящее произведение искусства, которое готовы видеть каждый день только единицы.

Дом имеет площадь 211 квадратных метров, из которых на кухню приходится 30 "квадратов". Оно расположено на втором этаже из пяти, имеет два балкона.

Дизайн в стиле барокко / Фото OLX.

"Автономное отопление, пешая доступность к центру города и парку Франко. Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, лифт. Можно рассмотреть квартиру под резиденцию, представительство",

– отмечают в объявлении.

Стоимость самой квартиры составляет 950 тысяч долларов, отдельно нужно будет оплатить услуги агентства. "Есть возможность рассрочки оплаты услуг агентства. Предоставляем фискальный чек об оплате услуг", – пишет представитель агентства.