Самая дешевая квартира во Львове: как выглядит крошечная кавалерка за символическую цену

Во Львове, в районе Главного железнодорожного вокзала, сдают в аренду кавалерку за символическую цену. Этот тип квартиры в целом не предусматривает особых условий для проживания - может быть без отдельной кухни или ванной комнаты. Посмотрите, что предлагают для аренды именно в этом случае.

Автор объявления отмечает, что в квартире нет ни ванны, ни душа, а только умывальник на кухне. Поэтому стоимость аренды за месяц составляет 3500 гривен без оплаты за коммунальные услуги. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявления с OLX.

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Как выглядит самая дешевая квартира во Львове

Помещение расположено на последнем этаже 3-этажного дома. Общая площадь жилья составляет 22 квадратных метра, из которых кухня занимает 4 квадрата. В квартире нет не только ванной комнаты, а даже туалета, – он расположен в коридоре.

Помещение в плохом жилом состоянии / Фото OLX

Автор сам указывает на то, что в квартире нет надлежащих условий для проживания. Если спальня еще в достаточно неплохом состоянии, то кухня и туалет требуют серьезного ремонта.

Сколько стоят вторичные квартиры во Львове

За последние полгода цены на вторичное жилье в Украине выросли почти во всех крупных городах. Средняя стоимость однокомнатной в феврале во Львове составляла 60 тысяч долларов. Это на 7% больше чем 6 месяцев назад.

Цена за двухкомнатное жилье тоже изменилась – сейчас она составляет 91 100 долларов (+12% за полгода). Трехкомнатную квартиру можно приобрести за 110 900 долларов (+ 6% за полгода).