Вещи, которые создают беспорядок: обязательно выбросьте это из своих кухонных ящиков

В кухонных ящиках мы храним очень много вещей, считая, что они все нам нужны. Но на самом деле эти предметы только занимают место, создавая беспорядок.

Избавиться от беспорядка всегда полезно. На кухне это облегчает процесс приготовления и любой другой работы. Джорджина Бернетт, эксперт по устранению беспорядка в Vintage Cash Cow, советует: "Просмотрите каждый предмет в ящике один за другим и подумайте, действительно ли он вам нужен, будете ли вы его использовать снова. Возможно, какая-то вещь просто занимает место".

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Наконец, на основе собственных наблюдений, эксперты выделили вещи, которые точно лишние в ваших кухонных ящиках. Что-то из этого мини-списка у вас точно есть.

Треснутая или сверхущербленная посуда

Посуда с царапинами или трещинами не только ненужна, но и опасна, если о ней случайно раниться. Однако у многих из нас возникает соблазн оставить поврежденную посуду, мол, еще понадобится.

Знайте: вы просто обманываете себя. Если вы приобретете новый набор посуды и начнете им пользоваться, то забудете о старой, которая лежит в вашем ящике. А может, вы это уже делали.

Одноразовые или устаревшие кухонные инструменты

Некоторые кухонные инструменты отлично выполняют свои функции, несмотря на то, что они у нас очень давно. Но многие давно забытые лежат в ящиках. Подумайте о пользе этих предметов: есть ли она вообще?

Экспертка Джорджина Бернетт предлагает: "Просмотрите каждый предмет, проверьте, работает ли он, а затем подумайте, когда вы им в последний раз пользовались. Если вы не использовали инструмент в течение последнего года, то можете отдать его или, если он сломался, просто выбросьте. Это уволит место для предметов, которыми вы регулярно пользуетесь.

Просроченные или ни разу не использованные специи

"Еще один распространенный виновник загроможденных кухонных ящиков – просроченные или редко используемые специи", – говорит Фред Макгилл.

Их очень легко накопить, но трудно выкинуть. На самом деле каждый из нас использует несколько пачек приправ, все остальное – просто лежит и занимает место. Найдите время, чтобы просмотреть свою коллекцию специй. Вы не только освободите место в ящике, но и убедитесь, что ваша еда будет лучшей по вкусу