Как сделать спальню светлее: действенные лайфхаки от профессионалов

Если вы когда-нибудь жили в спальне, в которой очень мало естественного освещения, то понимаете, как это усложняет утренние дела. Да и вообще уют в спальне отчасти зависит от света.

Конечно, сон в темной спальне просто великолепен. Однако с другой стороны, это также мешает подняться с утра с кровати. Примите во внимание эти 3 способа от специалистов, чтобы сделать спальню светлее.

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Максимально используйте зеркала

Мать одно-два зеркала у кровати – это привычно, но, как отмечает Артем Кроповинский, основатель и главный дизайнер Arsight, их еще нужно уметь правильно разместить.

"Удивительным образом отражая солнечные лучи, зеркала усиливают действие света. Разместите зеркало напротив окна или рядом с ним, и отраженный свет будет распространяться по комнате, создавая иллюзию более просторной, наполненной светом комнаты", – говорит Кроповинский.

Выбирайте светлую цветовую палитру

Мрачные оттенки очень популярны уже несколько последних лет. Но если у вас есть комната, в которой и так мало света, темные стены лишь подчеркнут эту проблему.

Кроповинский рекомендует выбирать бледные цвета. "Темные тона поглощают свет, а светлые – отражают его. Для стен выбирайте белые, кремовые или светло-серые цвета", – отмечает дизайнер.

Это правило касается не только краски. Мебель и пол светлых тонов также влияют на уровень света в комнате.

Повешайте прозрачные шторы

"Выбирайте прозрачные светофильтрующие шторы или жалюзи, которые пропускают свет, но в то же время хоронят все, что происходит в комнате", – советует Кроповинский.

Дизайнер интерьеров и основательница Everhem Хейли Вайденбаум соглашается: "Прозрачные шторы пропускают весь естественный свет, в то же время обеспечивая дополнительный уровень конфиденциальности, который вы хотите в своей спальне".