Стоит ли выбирать ламинированный пол: вот ответ

При ремонте возникает вопрос, какой пол лучше выбрать: ламинат или древесину. Мы расскажем, на что следует обратить внимание, чтобы точно не прогадать.

Ламинированный пол быстро становится одним из самых популярных вариантов пола в домах США. Почему ее так часто выбирают – узнайте дальше.

Обратите внимание Что ждет рынок первичной недвижимости в 2023 году: прогноз гендиректора КН РИЭЛ

Преимущества ламината

Ламинат является одним из самых крепких и долговечных вариантов напольного покрытия. Он устойчив к износу и не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей или источников искусственного света. Большинство производителей дают на свою продукцию 15-, 20-, 25- или 30-летнюю гарантию в зависимости от марки и модели.

Ламинированные полы также устойчивы к пятнам и любым ударам, кроме сильнейших. Этот материал устойчив к воде (при условии, что пролитые вещества быстро вытираются), и в большинстве своем прост в установке, обслуживании, чистке и ремонте.

Ламинированные полы доступны в различных дизайнах. А значит найти тот, который подходит для декора вашей комнаты, нетрудно.

Недостатки ламината

Хотя ламинированные полы обладают множеством преимуществ, продукт не лишен нескольких подводных камней. В основном минусы связаны с личными предпочтениями. Например, ламинированный пол жесткий под ногами, даже если подложен пенопластом. Она также плохо изолирует комнату.

Ламинированные полы не являются настоящей твердой древесиной, что может быть проблемой для некоторых людей. К примеру, ламинат не добавляет большой стоимости дома во время перепродажи, в отличие от паркета.

Некоторые люди утверждают, что ламинат имеет скользкую поверхность, но это преимущественно наблюдается на старых полах. Сейчас производители производят устойчивые к скольжению верхние слои.

Вывод

Ламинированный пол используют в миллионах домов США не зря: плюсы перевешивают минусы. По цене, долговечности и простоте монтажа ламинат побеждает деревянный пол.