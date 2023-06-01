Красота позолоченного возраста: в Питтсбурге продают легендарное имение

Впервые за 30 лет на рынке появилось это легендарное имение в Питтсбурге. Его построили еще в 1874 году.

"Недвижимость расположена на самом большом участке на легендарной Грандвью-авеню, откуда открывается захватывающий вид на центр Питтсбурга", – говорит агент по листингу Хизер Качоровски. Это одно из самых известных и популярных мест во всей Западной Пенсильвании.

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Легендарное имение в Питтсбурге

Дом остается старейшим односемейным домом на проспекте. Но он ценится не только из-за расположения. Жилье сейчас в безупречном состоянии, несмотря на годы.

Интерьер поражает оригинальными деталями / Фото Pennsylvania Real Estate Photography

"Главный этаж состоит из библиотеки, украшенной позолотой, гостиной с камином и большой столовой, украшенной старинными зеркалами", – рассказывает Качоровски.

На втором этаже расположены четыре просторные спальни и три ванные комнаты. На подземном уровне садовая комната с окнами в виде атриума выходит на недавно озелененный сад и открытую кухню. На улице обустроен бассейн с подогревом и гараж на два автомобиля.



У дома есть бассейн / Фото Pennsylvania Real Estate Photography

"Потрясающая входная дверь является оригинальной, с обеих сторон висят два больших, кованых вручную позолоченных фонаря, которые полностью привлекут ваше внимание", – рассказывает агент по листингу.

Эти осветительные приборы являются частью более крупной коллекции из 38 люстр и бра, которые собирали со всего мира. Цена недвижимости – 2 799 900 долларов.