Легендарный дом Маккалистеров из фильма "Один дома" можно арендовать на ночь
Источник:NBC News
Фанаты фильма "Один дома" теперь могут осуществить свою мечту – провести дни в канун Нового года в доме Маккалистеров. Рассказываем как!
На онлайн-сервисе Airbnb появилось объявление о возможности аренды дома из фильма 90-х только на одну ночь. На сайте отмечают, что фасад здания уже украсили к рождественским праздникам.
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Бронирование дома в Чикаго (США) откроется 7 декабря за 25 долларов. Те, кто воспользуются этой возможностью, могут отдохнуть в нем 12 декабря.
Гостей встретит актер Дэвин Ретрей, сыгравший старшего брата Кевина Маккалистера Базза. Именно от его имени составлено объявление на Airbnb.
Пока мы едем в отпуск (на этот раз все), я приглашаю одну компанию озорников разрешить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства,
– указано в объявлении.
Он добавил, что в доме будут действовать "правила Кевина", так что гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца.
Кроме живописного рождественского дома, гости смогут установить ловушки, похожие на те, которые мастерил Кевин в фильме. При этом Airbnb отмечает, что оставшимся на ночь, не придется беспокоиться о злоумышленниках, поскольку дом оснащен охранной системой.
Завершиться вечер показом нового фильма "Один дома", который вышел в прокат в прошлом месяце.