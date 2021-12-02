Фанаты фильма "Один дома" теперь могут осуществить свою мечту – провести дни в канун Нового года в доме Маккалистеров. Рассказываем как!

На онлайн-сервисе Airbnb появилось объявление о возможности аренды дома из фильма 90-х только на одну ночь. На сайте отмечают, что фасад здания уже украсили к рождественским праздникам.

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Бронирование дома в Чикаго (США) откроется 7 декабря за 25 долларов. Те, кто воспользуются этой возможностью, могут отдохнуть в нем 12 декабря.

Легендарный дом Маккалистеров из фильма "Один дома" можно арендовать на ночь / Фото airbnb

Гостей встретит актер Дэвин Ретрей, сыгравший старшего брата Кевина Маккалистера Базза. Именно от его имени составлено объявление на Airbnb.

Пока мы едем в отпуск (на этот раз все), я приглашаю одну компанию озорников разрешить своим внутренним детям свободно бегать в доме моего детства,

– указано в объявлении.

Он добавил, что в доме будут действовать "правила Кевина", так что гостям разрешено есть вредную еду, смотреть запрещенные фильмы, брать лосьон отца.

Легендарный дом Маккалистеров из фильма "Один дома" можно арендовать на ночь / Фото airbnb

Кроме живописного рождественского дома, гости смогут установить ловушки, похожие на те, которые мастерил Кевин в фильме. При этом Airbnb отмечает, что оставшимся на ночь, не придется беспокоиться о злоумышленниках, поскольку дом оснащен охранной системой.

Легендарный дом Маккалистеров из фильма "Один дома" можно арендовать на ночь / Фото airbnb

Завершиться вечер показом нового фильма "Один дома", который вышел в прокат в прошлом месяце.

Легендарный дом Маккалистеров из фильма "Один дома" можно арендовать на ночь / Фото airbnb