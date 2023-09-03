Как будто из лесной сказки: продают причудливый треугольный домик на природе
Источник:Realestate
Атмосфера вокруг этого домика просто невероятная. Чудная хижина расположена в лесу, к которой ведет извилистая тропинка, как в сказке.
А-каркасный дом расположен в австралийском городке Нерн. Его построили еще в 1986 году полностью из дерева.
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Причудливый домик в лесу
Дом расположен на участке площадью 1,06 гектара. У него три этажа. Дизайн хижины отличает ее от других в этом регионе, на холмах Аделаиды. Однако именно в этом очарование домика.
Чего только стоит винтовая лестница с толстой веревкой вместо традиционного поручня или ствола деревьев, которые служат декором.
На первом этаже расположена кухня открытой планировки, столовая и гостиная, а также ванная и прачечная. Три спальни расположены на втором уровне с гостиной посередине, а еще одна спальня – на мансарде. Также к собственности принадлежит сарай для дров и небольшая мастерская.
Настоящий лесной интерьер / Фото Realestate
Агент по продажам говорит, что это уникальное предложение для тех, кто любит покой, но хочет быть близко к городу.
"Это место предлагает лучшее из обоих миров: вы живете в частной сельской местности, но через дорогу от торгового центра", – отмечает Натан Уотс.
Недвижимостью заинтересовались уже многие люди всех возрастов: как молодые пары, так и люди постарше, которые хотят жить в покое и в одиночестве.