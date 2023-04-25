Лучшее место для Wi-Fi-роутера дома

Про Wi-Fi-роутеры существует немало мифов: кто-то называет его излучение опасным и говорит ставить подальше от кровати, а кто-то выбирает место ориентируясь на расположение розеток.

Стоит ли бояться излучения и какое лучшее место для роутера в доме, делится 24 канал.

Интересно Три вещи в гостиной, которые мы забываем убирать, хотя это очень важно

Где разместить Wi-Fi-роутер

Wi-Fi-роутеры стали обязательным атрибутом чуть ли не в каждом доме. Вместе с таким необходимым сигналом устройство будто бы может излучать вредные волны. Ученые считают иначе, они отмечают, что вред модем человеку не принесет.

На домашнем оборудовании предусмотрены ограничения на максимальное излучение – 100 мВт для диапазона 2,4 ГГц и 200 мВт для диапазона 5 ГГц. Интересно, что смартфоны старого образца излучали мощность 1 – 2 Вт, то есть в 5 – 10 раз больше.

Современные модели роутеров 6 поколения могут даже автоматически снижать мощность в моменты покоя, что позволяет экономить электроэнергию и снижает излучение.



Размещение роутера имеет значение / Фото Pexels

Лучшее место для роутера следует выбирать в центре квартиры. Рекомендуем оставлять его в коридоре или межкомнатных проходах, чтобы получить во всех комнатах хороший контакт. Это будет отличным решением и для тех, кто все еще "боится" излучения.

Высота размещения роутера тоже имеет значение: его не следует оставлять на полу или ставить высоко под потолок. Золотая середина на уровне 1 – 1,5 метра обеспечит вам отличную связь по всей квартире.