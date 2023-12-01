Когда выгоднее всего покупать мебель в спальню: специалисты назвали два периода в году

Покупка мебели для спальни предполагает значительные инвестиции. Если вы хотите приобрести их по максимально выгодной цене, делайте это только в правильный период времени.

Существуют разные точки зрения, когда говорится о лучшем времени для покупки мебели. Однако из совета дизайнеров и мебельных экспертов становится понятно, что есть два лучших периода времени, чтобы инвестировать.

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Январь и февраль

С новым годом появляется вдохновение обновить что-нибудь в нашем окружении, в частности "вдохнуть новую жизнь" в интерьер. Хорошая новость состоит в том, что как раз в январе и феврале вы, вероятнее всего, найдете выгодное предложение, независимо от того, ищете ли кровать для спальни или тумбу.

Дизайнер интерьера Николь Каллум говорит, что в начале года обычно низкие продажи через несколько месяцев после праздничного ажиотажа.

Магазины более готовы предлагать вам лучшую цену на дорогие товары, например мебель для спальни, в январе и феврале, чтобы они могли выполнить свою месячную норму,

– объясняет дизайнер.

Дизайнер интерьера Артем Кроповинский добавляет: "Февраль – идеальный. Розничные торговцы расчищают старые запасы для весенних коллекций, предлагая отличные скидки".

Июнь и июль

"Другое прекрасное время года для покупок – летние месяцы июнь и июль. Многие люди в отпуске или наслаждаются летом и не думают о больших покупках, поэтому спрос невысок и магазины предлагают хорошие скидки", – делится Николь Каллум.

Когда же наступает август, люди хотят обновить свои комнаты в новый учебный год. Магазины охотно предоставят лучшее предложение, когда спрос низкий – в июне и июле.