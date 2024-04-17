Без белого: три нейтральных оттенка кухонных шкафов, которые чаще всего используют дизайнеры
Источник:Homes & Gardens
В комнате, где мы проводим больше всего времени, не стоит ставить яркую мебель, ведь она очень быстро надоест и даже может раздражать. Дизайнеры назвали три оттенка кухонных шкафов, которые они сами чаще всего выбирают.
На кухне сейчас очень часто используют именно землистые тона, например бежевый, коричневый, терракотовый, зеленый и тому подобное. Они создают успокаивающую и уютную атмосферу, поэтому действительно стоят популярности.
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Серый
Дизайнеры интерьера рекомендуют выбирать серые кухонные шкафы для изысканной нейтральной схемы. Серый особенно хорошо подходит для кухонь с хорошим естественным освещением. Для создания теплой атмосферы эксперты советуют выбирать серо-бежевый оттенок, а для прохладной – серый с вкраплениями синего.
Бежевый
Бежевые шкафы – это о тепле и классике. Кроме того, они практичнее, чем белые. Бежевые шкафы хорошо сочетаются с деревянными столешницами и латунной фурнитурой.
Оливковый
Трендом 2023 года был успокаивающий оттенок зеленого – шалфейный. Его и оливковый называют цветами природы, которые добавляют непринужденности пространству.