10 лучших городов в Британии для тех, кто покупает жилье впервые: вот список

В Великобритании провели новое интересное исследование относительно 10 городов, которые будут лучшие для покупки первого жилья. Там доступные цены на недвижимость, низкий уровень преступности и высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Десять лучших городов Британии назвал местный банк Co-operative Bank. Узнайте, кто вошел в такую желанную подборку.

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Лучшие города для покупки первого жилья

Свонси, расположенный на юге Уэльса, назвали лучшим местом для покупки собственного жилья. Средняя стоимость для тех, кто впервые покупает жилье, составляет 195 687 фунтов стерлингов. Показатель удовлетворенности жизнью составляет 7,5 из 10, а также там низкий уровень преступности – 35,5 из 100.

Эдинбург, что является столицей Шотландии, занимает второе место с самым низким показателем индекса преступности в стране (30,9 из 100) и самым высоким показателем удовлетворенности жизнью (7,7 из 10). Однако средняя стоимость жилья значительно выше – 346 293 фунта. На третьем месте оказался английский город Плимут, где средняя стоимость для тех, кто впервые покупает, составляет 225 060 фунтов. Показатель преступности там немного выше, чем в предыдущих городах (41,5 из 100), а уровень удовлетворенности жизнью составляет 7,5 из 10.

Итак, в десятку лучших городов вошли:

Суонси (средняя цена на жилье – 195 687 фунтов);

Эдинбург (346 293 фунтов);

Плимут (225 060 фунтов);

Сандерленд (147 319 фунтов);

Шеффилд (222 570 фунтов);

Лидс (246 026 фунтов);

Ньюпорт (240 065 фунтов);

Блэкпул (135 995 фунтов);

Сток-он-Трент (143 642 фунтов);

Кингстон-апон-Халл (140 814 фунтов).

То есть городом с самыми доступными ценами на жилье является Блэкпул в Англии. Однако в списке он занимает аж 8 место, очевидно, из-за высокого уровня преступности на более низкий показатель удовлетворенности жизнью.