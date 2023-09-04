Неизменно популярен: этот цвет является одним из лучших для интерьера кухни

Зеленые кухни остаются трендом 2023 года, но небесно-голубые тоже очень популярны. Они создают совсем другое, волшебное и успокаивающее пространство.

Нежный голубой напоминает о наилучшем достоянии природы: море, озера реки и бескрайнее небо. Поэтому количество запросов на "кухни голубого цвета" и "краску для кухни голубой цвет" выросло в среднем на 200%, тогда как спрос на "шкафы голубого цвета" повысился на 191%.

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Небесно-голубой на кухне: каковы его преимущества и как использовать

Дизайнер бренда роскошных кухонь Neptune Клер Биркбек обожает небесно-голубой цвет за его легкость в использовании. По ее словам, этот тон создает "спокойное пространство, не требующее внимания".

Дизайнер также сравнивает оттенок с почти нейтральными цветами, предполагая, что он тоже универсален, но "имеет немного больше цвета и живости".



Очаровательный интерьер кухни небесно-голубого цвета / Фото Tom Howley

Дизайнер кухонь Том Хоули так же любит этот пастельный оттенок. Том, регулярно использующий его в своих фирменных дизайнах, отмечает, что небесно-голубые кухни "очень желательны и популярны, потому что они всегда выглядят такими свежими и чистыми".

"Великолепный светло-голубой придает нашим традиционным шкафам современности. Цвет будет идеальным, в частности, на кухне в стиле шейкер с открытыми балками – он создаст поистине потрясающий эффект", – говорит Хоули.

Как использовать небесно-голубой на кухне? Вы можете выкрасить стены или поставить мебель такого цвета. Сочетание голубых кухонных шкафов с белой рабочей поверхностью – идеальное решение, считают дизайнеры.



Сочетайте с белым / Фото Tom Howley