Что такое максимализм: коротко о стиле, который становится популярнее с каждым годом

Максимализм снова набирает популярность в 2024 году. Владельцы жилья и дизайнеры медленно, но уверенно отказываются от своих нейтральных комнат в пользу смелого дизайна.

Что такое максимализм на самом деле? Сам термин достаточно известен, и о его ключевых принципах и особенностях как стиля дизайна знают не так много людей. Поэтому дизайнеры решили рассказать о максимализме немного больше.

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Максимализм в дизайне интерьера

Максималистский уголок для сидения на кухне / Фото rad Interiors

Каждый дизайнер называет свое определение термина "максимализм". О чем это может свидетельствовать? Этот стиль дизайна не имеет правил.

Идеальное максималистское пространство – то, что кажется лучшим для каждого из нас, а затем оно полностью индивидуально. Поэтому единственный способ создать интерьер в максималистском стиле – быть верным своим предпочтениям при обустройстве дома.

Эксперт по максималистским интерьерам Даниэль МакКим говорит, что этот стиль очень атмосферный.

"Для меня максимализм – это стремление создать пространство для любых предметов, которые приносят вам радость. Это понимание, что в комнате нельзя поставить ничего другого, кроме того, что вам нравится", – отметил дизайнер.

Максималистская гостиная ярких цветов / Isabel Ladd Interiors

При создании дизайна стоит полагаться на свои ощущения. Вы можете использовать обои с узорами или обустроить уголок на стене с помощью стильных картин с различными обрамлениями.

"Максимализм – это счастье и радость, это очень творческий и личный подход к дизайну. Максимализм можно выразить через цвет, декор, эклектику и предметы, которые вы коллекционируете", – говорит американский дизайнер Руди Сондерс.

Вообще настоящее максималистское пространство – это сочетание современных деталей с традиционными. В интерьере обязательно должно быть много аксессуаров и декора.