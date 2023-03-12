Идеи дизайна для маленькой кухни: вот как правильно ее обустроить

Обустройство кухни отнимает у хозяев много сил и времени. Но если следовать правилам, можно удачно и со вкусом ее оформить.

Спроектировать функциональную кухню и позаботиться об удобном размещении кухонных аксессуаров можно самостоятельно. Рассказываем, что обязательно нужно учесть в интерьере маленькой кухни.

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Интерьер кухни: как обустроить

Функциональность кухни всегда играет основную роль, поскольку наибольшее внимание уделяется удобному использованию техники. Маленькие кухни могут быть функциональными при правильной планировке.

Вам не придется беспокоиться о ее практичности, если вы обратите внимание на несколько аспектов:

встроенная бытовая техника . Чтобы кухонная техника занимала меньше места, вам придется решить вопрос с устройством. Встроенные плиты и холодильники уже не являются новинкой рынка, но это не повод отказываться от них;

. Чтобы кухонная техника занимала меньше места, вам придется решить вопрос с устройством. Встроенные плиты и холодильники уже не являются новинкой рынка, но это не повод отказываться от них; настенные конструкции . Они позволят разместить посуду, приправы, специи и многое другое. Это значительно сэкономит место;

. Они позволят разместить посуду, приправы, специи и многое другое. Это значительно сэкономит место; светлые стены и столешницы. Вы можете зрительно увеличить площадь, попробовав определенные цвета. Такой эффект имеют светлые оттенки.

Используйте свободное пространство по максимуму: встроенная техника и шкафы позволят освободить столы от бытовых предметов, а затем избежать беспорядка. Планировка кухни с использованием трехмерных моделей гарантирует, что вы получите желаемый результат.

Кроме того, это снизит затраты. Вам не придется покупать ненужные строительные материалы.